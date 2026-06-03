Manifestación de Trabajadores del INAH: ¿Dónde Hay Bloqueo por Empleados en CDMX?

Hoy, trabajadores del INAH protestarán en la CDMX; te contamos por qué y cuál es la zona con afectaciones

Trabajadores INAHFoto: Cuartoscuro

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