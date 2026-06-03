Manifestación de Trabajadores del INAH: ¿Dónde Hay Bloqueo por Empleados en CDMX?

Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevarán a cabo una manifestación hoy, 3 de junio de 2026, en N+ te decimos dónde será el bloqueo de empleados.

La movilización será encabezada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INAH, quienes realizarán un mitin.

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¿Dónde será la manifestación del INAH?

La concentración está programada para las 11:00 horas en las inmediaciones del Museo Nacional de Antropología, ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, en la colonia Chapultepec Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Debido a la ubicación del recinto, se prevé que la movilización pueda generar afectaciones temporales a la circulación en algunas de las principales vialidades de la zona, especialmente en los accesos cercanos al Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma.

Los integrantes de la organización sindical señalaron que el objetivo principal de la protesta es manifestar su inconformidad por lo que consideran un incumplimiento del INAH a una resolución emitida por un tribunal laboral relacionada con el laudo 44/21.

Según los trabajadores, dicho resolutivo favorece la integración de las comisiones nacionales de la organización sindical. Asimismo, buscan que se garantice el respeto a sus derechos sindicales y laborales dentro de la institución.

La movilización forma parte de una serie de acciones con las que pretenden visibilizar sus demandas ante las autoridades correspondientes.

FBPT