Homicidios

Hombre Fue Asesinado a Balazos mientras Conducía por Calles de Culiacán, Sinaloa

La víctima fue interceptada por sujetos armados en el Bulevar El Dorado de la colonia Las Quintas, donde le dispararon en repetidas ocasiones.

Homicidio Hombre Muerto Balazos Bulevar El Dorado Colonia Las Quintas Culiacán SinaloaMatan a Balazos a Automovilista en la Colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa. Foto: N+

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Violencia en Culiacán: un hombre pierde la vida tras ser atacado a balazos en su auto. Las autoridades buscan a los responsables. Infórmate sobre este suceso.

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