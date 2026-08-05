Hombre Fue Asesinado a Balazos mientras Conducía por Calles de Culiacán, Sinaloa

La tarde de este miércoles 5 de agosto de 2026 se dio a conocer el homicidio de un hombre a balazos mientras conducía su vehículo por el bulevar El Dorado, ubicado en Culiacán.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontraba circulando por la colonia Las Quintas cuando fue interceptado por varios sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Matan a balazos a conductor en la colonia Las Quintas de Culiacán, Sinaloa

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles, cuando circulaba a bordo de un automóvil sobre el bulevar El Dorado, en la colonia Las Quintas, en Culiacán.

La víctima viajaba en un vehículo Nissan March blanco, de modelo reciente, cuando fue interceptada por un grupo armado que le disparó en repetidas ocasiones con armas cortas. El conductor quedó sin vida