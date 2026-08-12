Sociedad

Valle Hermoso en Crisis del Agua; Municipio Pide Intervención Urgente a Conagua

El Gobierno Municipal informó que los canales que abastecen al municipio se encuentran casi sin agua, situación que ha afectado el suministro en los domicilios.

Valle Hermoso en Crisis del agua; Municipio Pide Intervención Urgente a ConaguaValle Hermoso en Crisis del agua; Municipio Pide Intervención Urgente a Conagua. Foto: N+

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Valle Hermoso sufre desabasto de agua por niveles bajos en canales. El gobierno busca soluciones urgentes y ofrece pipas a la población.

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