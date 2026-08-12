Valle Hermoso en Crisis del Agua; Municipio Pide Intervención Urgente a Conagua

El municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas enfrenta una contingencia por la falta de suministro de agua en los domicilios, situación que, de acuerdo con el Gobierno Municipal, estaría relacionada con la escasez de agua en los canales que abastecen al municipio.

A través de un oficio dirigido al director general del Organismo de Cuenca Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el presidente municipal Alberto Enrique Alanís Villarreal solicitó una intervención urgente para restablecer el suministro que corresponde a Valle Hermoso.

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Canales que abastecen a Valle Hermoso están casi sin agua

En el documento, el Ayuntamiento de Valle hermoso, señala que los canales que abastecen de agua al municipio se encuentran “casi sin agua”, lo que ha provocado la contingencia en el suministro a los domicilios.

El Gobierno Municipal indicó que ya fueron enviados los oficios correspondientes ante la dependencia federal para solicitar una solución al problema y permitir que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) pueda cumplir con el suministro a la población.

Ante la situación, el Ayuntamiento informó que mantiene gestiones ante las autoridades responsables para buscar una solución y atender la falta de agua.

Mientras se resuelve el problema de suministro a través de los canales, el Gobierno Municipal informó que cuenta con disposición para llevar agua en pipas a las personas que lo requieran.

Los ciudadanos que necesiten este apoyo pueden comunicarse a la Presidencia Municipal a los teléfonos 894 842 08 29 y 894 842 02 02.

El Ayuntamiento señaló que la contingencia se mantiene mientras se espera la intervención de las autoridades responsables del suministro de agua hacia Valle Hermoso.