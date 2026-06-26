Falsa Amenaza de Bomba Provoca Evacuación Durante Graduación en Piedras Negras, Coahuila

Durante plena ceremonia de graduación en la Universidad Autónoma de Piedras Negras (UAPN), una falsa amenaza de bomba provocó la evacuación de los asistentes.

Falsa amenaza de bomba durante ceremonia de graduación de UAPN provoca evacuación masivaFoto: N+

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Falsa amenaza de bomba durante ceremonia de graduación de UAPN provoca evacuación masiva

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