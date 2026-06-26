El reporte de una supuesta amenaza de bomba obligó a las autoridades a evacuar a cerca de 200 personas durante una ceremonia de graduación en la Universidad Autónoma de Piedras Negras (UAPN).

Los hechos ocurrieron la noche de este 25 de junio del 2026 en la universidad, ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Xicoténcatl, en la zona centro de Piedras Negras, donde se desarrollaba el evento académico con la presencia de estudiantes, familiares, docentes y directivos.

En el lugar se llevaba a cabo una ceremonia de graduación cuando un joven informó a su madre que había recibido una amenaza en la que se advertía sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el plantel, lo que generó preocupación entre los asistentes.

Después de darse a conocer el mensaje, la madre decidió reportar la situación al sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización inmediata de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como de los cuerpos de auxilio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Civil Coahuila, Bomberos, Protección Civil y Guardia Nacional se concentraron en el lugar, donde activaron los protocolos de seguridad, acordonaron el perímetro y cerraron la circulación de varias calles a la redonda para facilitar las labores de inspección.

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Evacúan a personas durante ceremonia de graduación en UAPN

Al arribar, las autoridades evacuaron de manera preventiva a estudiantes, padres de familia, maestros, directivos y demás asistentes, mientras personal especializado realizaba una revisión exhaustiva de las instalaciones para descartar cualquier situación de riesgo.

Después de varios minutos de inspección, las autoridades confirmaron que se trató de un reporte falso, por lo que, una vez descartada cualquier amenaza, la situación quedó bajo control y no se reportaron personas lesionadas ni incidentes adicionales.