"¿No que 5-0?": Fher de Maná le Envía Mensaje a Liam Gallagher Tras Partido México vs Inglaterra

Fher Olvera volvió a sus redes la noche de este 5 de julio, luego de que Maná se presentara en el medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, esto a días de que el rockero le respondiera un tuit a Liam Gallagher, integrante de Oasis.

Cabe recordar que hace unos días, Gallagher escribió en X un mensaje en el que aseguraba que Inglaterra golearía 5-0 a México en el partido que se disputó este domingo en el Estadio Sede Ciudad de México.

Aunque no fue la goleada que predijo el británico, Inglaterra logró su pase a cuartos de final del Mundial 2026 con un marcador de 3-2. Sin embargo, la Selección Mexicana dejó una gran actuación en la cancha, algo que Fher Olvera no dejó pasar en su mensaje.

Fher Olvera manda mensaje a Liam Gallagher tras el partido

En una de sus historias de Instagram, publicada justo después de que terminara el encuentro, Fher Olvera compartió su sentir sobre el resultado obtenido por la Selección Mexicana. El cantante destacó que, aunque México no avanzó de ronda, el equipo salió con toda la actitud al campo.

"¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada, respeto a México, en buena onda", comenzó diciendo en su video.

El vocalista reconoció el triunfo de Inglaterra, pero aseguró que, de haber tenido más tiempo, México habría anotado un gol que hubiera llevado el partido a tiempos extra.

"Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando los últimos veinte minutos la versh. Así es la vida, el que mete gol gana, chido. Felicidades, México", agregó.

Liam Gallagher reaccionó al triunfo de Inglaterra

El integrante de Oasis tampoco se quedó callado y, a través de X, celebró el triunfo de la selección inglesa con un mensaje dirigido a Harry Kane.

Además, cuando un usuario le escribió "Oasis 1 - Maná 0", Gallagher respondió con un contundente: "Dilo más fuerte".