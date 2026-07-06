"¿No que 5-0?": Fher de Maná le Envía Mensaje a Liam Gallagher Tras Partido México vs Inglaterra

Fher Olvera reaccionó al triunfo de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026 y le respondió a Liam Gallagher tras su predicción de goleada.

fher-mana-mensaje-liam-gallagher-mexico-inglaterraFoto: GettyImages

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Fher de Maná responde a Liam Gallagher tras México vs Inglaterra: '¿No que 5-0?' Inglaterra gana 3-2, pero México dejó todo en la cancha. Descubre más sobre este duelo de titanes.

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"¿No que 5-0?": Fher de Maná le Envía Mensaje a Liam Gallagher Tras Partido México vs Inglaterra