Rescatan a Siete Madres Buscadoras en el Cerro el Carnero en Altar, Sonora

Siete madres buscadoras fueron rescatadas al quedar varadas en el Cerro el Carnero en Altar, Sonora

Rescatan a Siete Madres Buscadoras en el Cerro el Carnero en Altar, SonoraFoto: FGJES

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