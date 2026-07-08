Rescatan a Siete Madres Buscadoras en el Cerro el Carnero en Altar, Sonora

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal rescató a siete integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Altar, al quedar varadas durante una búsqueda en el cerro el carnero, en el municipio de altar.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, el reporte fue recibido a través del c5i, luego de que las participantes se desorientaran y presentaran signos de insolación, además de dificultades para descender del cerro.

Durante el operativo también participaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes junto con los agentes localizaron al grupo, les brindaron hidratación, primeros auxilios y apoyo para realizar un descenso seguro.

Mujer fue trasladada para recibir atención médica

Una mujer de 53 años fue trasladada al Hospital General de Caborca para recibir atención médica, debido a un cuadro de insolación y deshidratación.