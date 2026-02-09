Patrulla Choca contra Mototaxi con Pasajeros en Colonia Las Águilas en Neza; Hay Un Muerto

Una patrulla chocó contra un mototaxi en calles de la colonia Las Águilas en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que se registró una intensa movilización de servicios de emergencia; hay un muerto y dos lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle 21, cuando la unidad de pasajeros fue impactada por la patrulla V-132 perteneciente a la Policía Vecinal de Proximidad de Seguridad Municipal.

Debido al golpe, el mototaxi fue arrastrado y finalmente se impactó en un poste. Al interior, viajaba una madre y su hija menor de edad, así como el conductor de la tercera edad. Este último fue diagnosticado sin signos vitales ya que sus lesiones eran de gravedad.

En tanto, las pasajeras fueron trasladadas de urgencia hasta un hospital para ser atendidas por especialistas médicos; se desconoce su sus heridas ponen en riesgo su vida.

Luego de confirmarse el fallecimiento del operador del mototaxi, la zona fue acordonada para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para comenzar con las indagatorias y hacer el levantamiento del cuerpo.

¿Por qué chocó la patrulla contra el mototaxi?

Las investigaciones sobre el choque entre la patrulla y el mototaxi en la colonia Las Águilas, está bajo la mira de las autoridades. Lo anterior, porque se tiene que determinar cómo ocurrió exactamente el accidente.

Los testigos indicaron que la unidad policial fue quien provocó el accidente, ya que circulaba a toda velocidad. No obstante, otras versiones refieren que los oficiales presuntamente iban a atender una emergencia cuando chocaron.

Sin embargo, será la FGJEM quien luego de realizar los dictámenes correspondientes, así como la revisión de las cámaras en la zona y bitácoras de operación de la patrulla, determinen responsabilidades.

Familiares exigen investigación transparente

Luego de que les informaron sobre el accidente donde murió el conductor del mototaxi, los familiares de la víctima pidieron que la investigación sea transparente, ya que notaron diversas irregularidades antes de que llegara la Fiscalía Edomex.

Aquí hay videos de como movieron su evidencia antes de que llegaran todos los familiares directos de él. Se llevaron el cuerpo y no nos dejaron verlo para nada

Asimismo, aseguraron que los oficiales siempre manejan a exceso de velocidad, por lo que temen que no se quieran hacer responsable de la muerte del chofer y de las lesiones a las pasajeras.

No se vale, hay dos personas graves. Nos comentan que traía dos personas, menor de edad y una señora que ahorita se están debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital por ellos

Este caso ocurre a tan solo unos días en el que una unidad de seguridad está involucrada en un hecho vial donde un civil pierde la vida.

El caso más reciente es el que sucedió el martes 3 de febrero, cuando un camión de la Guardia Nacional (GN), que iba a exceso de velocidad y circulaba en el carril confinado del Mexibús, atropelló a dos motociclistas, uno de ellos falleció al instante, mientras que la joven que lo acompañaba lucha por su vida en un hospital.

Por este caso, el elemento de la GN fue vinculado a proceso, no obstante, podrá llevar su proceso en libertad.

