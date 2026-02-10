Una intermitencia en la página del INE provocó que usuarios no pudieran realizar citas para hacer trámites relacionados con su credencial de elector; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, las fallas se presentaron esta tarde, cuando al ingresar al portal del Instituto Nacional Electoral (INE) y dirigirse al área para generar citas, se encontraron con un mensaje que les impedía completar el formulario.

He intentado sacar cita para renovar mi INE y su portal de Sistema de citas, NO funciona en el apartado de seleccionar Estado de la República, y por tanto no permite obtener la cita...! Será que puedan arreglar eso...??????? pic.twitter.com/tkZq3S2vhO — Lawyer vs 4T ⚖️💼🏛️🇲🇽 (@iesus33rr) February 10, 2026

Noticia relacionada: INE Contempla Usar Urna Electrónica y Votación por Internet para Elección en Coahuila

'Connection timed out', aparecía en la pantalla

En otros casos, la página del INE sí cargaba después de varios minutos, sin embargo, al dar clic en la generación de citas, aparecía la siguiente advertencia:

¡Importante! No se pudo obtener la información de los estados

Entonces, los usuarios podían completar los campos requeridos por el formulario como:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Entidad de nacimiento

CURP

Sexo

Video: Invitan a Jóvenes de 17 Años Tramitar Credencial INE Matamoros Tamaulipas

¿Cuál es la falla en la página del INE?

N+ comprobó que los usuarios se encontraban con el problema al elegir su entidad de nacimiento, pues no se desplegaba el listado para seleccionar el suyo. Las personas requieren la cita para agendar su atención sin esperar en una unifila. En los módulos del INE pueden hacer los siguientes trámites:

Trámite de la Credencial para Votar- Primera vez

Corrección de datos

Cambio de domicilio

Reposición

Reincorporación

Reemplazo de la credencial por vigencia

Reporte por robo o extravío de tu Credencial

Captura de pantalla del sitio del INE tomada hoy 10 de febrero 2026. Foto: N+

Este 2026 en Coahuila se espera una jornada electoral, donde se hará la renovación del Congreso Local, es decir, se votará por diputaciones.

Las elecciones en esta entidad se llevarán a cabo el domingo 7 de junio. Por ello, el INE ya inició con los preparativos técnicos para realizar los comicios, por ejemplo, el sorteo de letras para funcionarios de casilla y proceso de actualización de credenciales.

Hasta el momento las autoridades del INE no han informado a qué se deben estas intermitencias o fallas en su página.

Historias recomendadas:

EPP