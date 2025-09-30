INE Contempla Usar Urna Electrónica y Votación por Internet para Elección en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) contempla, para la próxima elección local del estado de Coahuila, que se realizará el próximo 7 de junio, implementar un sistema de urna electrónica y otro de votación por internet, como mecanismos paralelos a la jornada electoral.

Durante una sesión extraordinaria, que se realizó vía remota, los consejeros aprobaron el cronograma, la convocatoria para observadores electorales y la candelarización de las actividades que tendrá el INE, con miras a la elección para diputados locales en Coahuila.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala cuestionó si se tendría que realizar un programa piloto para implementar el sistema de las urnas electrónicas.

Algunos consejeros, solicitaron que primero se necesitan establecer lineamientos, para establecer las reglas de cómo operarán las urnas electrónicas.

Por ejemplo, el consejero Jaime Rivera, explicó que en el caso de las personas que físicamente no pueden acudir a una casilla para votar, podrán hacerlo mediante el voto anticipado con una urna electrónica, pero se necesita saber cómo será este mecanismo.

También habrá que considerar, por ejemplo, que para el voto anticipado sobre todo tratándose de personas con alguna dificultad física para trasladarse a la casilla, acudiendo a su domicilio para que ahí emitan su voto, habrá que ponderar si la urna electrónica es lo más idóneo. Creo que valdrá la pena hacer una evaluación técnica-operativa que no deberá llevar mucho tiempo para estar seguros de que los lineamientos que se emitan están bien asentados en la realidad

Los consejeros estuvieron de acuerdo, también, en que es necesario contar con lineamientos para implementar el voto por internet en la próxima elección de Coahuila.

Convocatoria para observadores electorales

Por otra parte, los consejeros aprobaron la emisión de la convocatoria de los requisitos para las personas que quieran participar como observadores en la jornada electoral de Coahuila, como lo expuso la consejera Dania Ravel.

Puedan ser testigos presenciales de que cada etapa del proceso electoral se ejecuta bajo los principios rectores de la función electoral, y puedan vigilar y constatar que el trabajo que realizan los órganos desconcentrados se realiza de manera profesional y apegada a la normativa

La representante del PRI, Marcela Guerra Castillo, dijo que la participación de observadores electorales es esencial para que no haya dudas de los resultados en dicha jornada electoral.

Con información de Mario Torres

