Madre Abandona a su Hijo de 6 Años en Mercado de Ecatepec, Edomex, por "No Portarse Bien"

Un niño de 6 años de edad fue abandonado por su mamá al interior de un mercado de Ecatepec, Estado de México, por presuntamente, “no portarse bien”; así lo hallaron.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el menor fue hallado solo y llorando en el mercado de la colonia Nueva Aragón, luego de que su mamá lo dejara afuera de un comercio, se echara a correr y ya no regresara por él.

El auxilio se activó gracias al reporte de locatarios a través de redes vecinales de seguridad, indicó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal

Por esta razón, los elementos del Sector 27 implementaron los protocolos necesarios para resguardar la menor.

¿Qué pasará con el niño abandonado en el mercado de Ecatepec?

Luego de verificar que el niño se encontrara sin alguna lesión, los policías acudieron de inmediato y solicitaron el apoyo de la Unidad de Atención a Víctimas, para brindar contención psicológica y alimentos al menor.

Al sitio llegaron personas que dijeron ser familiares paternos, pero no pudieron acreditar el parentesco

Sin embargo, el pequeño refirió ser víctima de maltrato por parte de su madre, por lo que fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde se inició una denuncia por abandono de incapaz.

En tanto, la Procuraduría del Menor del DIF Ecatepec tomó conocimiento del caso y trasladó a la Casa Hogar para garantizar su protección y bienestar.

Los locatarios que brindaron apoyo al niño abandonado por su madre en el mercado de la colonia Nueva Aragón en Ecatepec, indicaron que el menor dijo que su mamá le dijo que lo abandonaba por “no portarse bien”.

