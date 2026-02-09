Limpiaparabrisas Muere al Caer y ser Arrollado por Tráiler en Iztapalapa; Conductor Huyó

Un limpiaparabrisas murió luego de caer de un vehículo y ser atropellado por un tráiler en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México; autoridades buscan al conductor involucrado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un hombre lesionado en el cruce de las avenidas Ermita Iztapalapa y Las Torres.

Por esta razón, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a verificar la situación y encontraron al joven limpiaparabrisas con severas lesiones; ya no contaba con signos vitales.

Luego de confirmar su deceso, acordonaron la zona y esto provocó intenso tráfico en esa área del oriente de la ciudad. Asimismo, llegó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la finalidad de llevar a cabo las primeras indagatorias y el levantamiento del cuerpo.

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el limpiaparabrisas en Iztapalapa?

Los testigos indicaron a las autoridades que la víctima estaba laborando como de costumbre en el crucero; sin embargo, cayó de un vehículo que recién había limpiado.

Una vez en el pavimento, un tráiler le pasó encima y siguió su camino; presuntamente, no se percató de que había arrollado a una persona.

Las personas que notaron el accidente trataron de acercarse para brindar los primeros auxilios, pero lamentablemente las heridas eran muy graves, por lo que su muerte fue instantánea.

La SSC ya investiga el accidente en el que murió el limpiaparabrisas, así que inició la revisión de cámaras de seguridad para dar seguimiento y dar con el presunto responsable. Asimismo, se espera que hagan la identificación del cuerpo, ya que hasta el momento fue trasladado en calidad de desconocido.

