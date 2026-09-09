Sociedad

Agricultores de Guanajuato Bloquean Varias Carreteras en el Estado

Los manifestantes usaron sus tractores para impedir el paso en varias zonas. Exigen pagos pendientes

En tres puntos del Estado se registran bloqueos.Foto: N+

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