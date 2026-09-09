Agricultores de Guanajuato Bloquean Varias Carreteras en el Estado

Decenas de campesinos bloquearon el tramo carretero Abasolo - Irapuato en ambos sentidos, Santa Rosa Plan de Ayala y la carretera León - Aguascalientes con la finalidad exigir pagos pendientes.

Alrededor de 30 personas llegaron al lugar con la finalidad de dialogar, pero al no lograr un acuerdo con las autoridades decidieron cerrar el paso con los tractores cerca de las 12:00 del medio día.

Es importante destacar que esta manifestación fue convocada por la Confederación Agropecuaria de México, debido a que señalan que al menos 500 campesinos no han recibido el apoyo de granos del periodo de cosecha del año pasado.

Afirmaron que con el bloqueo buscan ser escuchados y que se atiendan sus peticiones.

Esta manifestación y bloqueo esta impactando en el tráfico de la zona donde ya se registra una larga fila.