Detienen a Dos Hombres por Homicidio de Líder Sindical en Tamiahua, Veracruz

A casi tres meses del asesinato de José Francisco Baldelamar Vicencio, dirigente de la CATEM en Tamiahua en la zona norte del estado de Veracruz, las autoridades ministeriales reportaron la detención de dos hombres señalados como probables responsables del crimen.

Alexis Zavier 'N', alias 'El mala leche', y Mario Andrés 'N', conocido como 'El mayito', fueron capturados por elementos de la policía ministerial mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio.

El ataque ocurrió meses atrás sobre la carretera Tamiahua-Tuxpan, a la altura del rancho el 70, perteneciente al municipio de Tamiahua cuando la víctima viajaba en una camioneta y fue interceptada y atacada con armas de fuego.

Los implicados quedaron a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en próxima audiencia.