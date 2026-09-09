Seguridad

Detienen a Dos Hombres por Homicidio de Líder Sindical en Tamiahua, Veracruz

El homicidio de José Francisco Baldelamar Vicencio ocurrió sobre la carretera Tamiahua-Tuxpan, a la altura del rancho el 70

Detenidos por asesinato de José Francisco Baldelamar VicencioLos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades. Foto: FGE

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A casi tres meses del homicidio en la carretera Tamiahua-Tuxpan, capturan a los presuntos responsables.

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