Varios Lesionados por Fuegos Artificiales Durante Festejos Patrios en Chiapas

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, en el municipio de Palenque se reportaron al menos cuatro personas lesionadas por pirotecnia.

Informó que Protección Civil Municipal brindaba ya la atención a las personas heridas, quienes presentaban lesiones principalmente en la espalda.

Precisó en un mensaje en su cuenta de X que se encuentran estables y sin lesiones graves.

En el municipio de Palenque, se reportan cuatro personas lesionadas por artificios pirotécnicos.

Protección Civil Municipal ya brinda atención a las personas heridas, quienes presentan principalmente lesiones en la espalda y se encuentran estables, sin lesiones graves. pic.twitter.com/HAsUWuroha — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) September 16, 2026

En medios sociales se difundieron varios videos del momento en que estalla la pirotecnia.

Se observa cómo se dispara hacia las personas que estaban en la plaza durante los festejos por el Grito de Independencia, mismas que corren para ponerse a salvo.

Por su parte el Ayuntamiento Municipal de Palenque informó que, durante el espectáculo de pirotecnia con motivo de las Fiestas Patrias, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó previamente el acordonamiento y estableció un perímetro de seguridad para proteger la integridad de los asistentes.

Precisó en el comunicado difundido en sus redes sociales, que algunas personas no respetaron las indicaciones e ingresaron al área restringida, poniendo en riesgo su seguridad.

Agregó que, ante la situación, “Protección Civil actuó de manera inmediata, brindando atención a las personas que presentaron algunas laceraciones, las cuales no pasaron a mayores, sin registrarse situaciones de gravedad”.

Y realizó un llamado a la población a respetar las medidas de seguridad e indicaciones del personal de Protección Civil.

Con información de PC de Chiapas y Ayuntamiento Municipal de Palenque.

LECQ