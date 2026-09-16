Accidentes

Varios Lesionados por Fuegos Artificiales Durante Festejos Patrios en Chiapas

Protección Civil de Chiapas informó que los heridos principalmente en la espalda, se encuentran estables

Fuegos artificiales.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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