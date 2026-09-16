Sociedad

Fotos: Así Se Vivió el 216 Aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo

Más de 300 mil personas se congregaron en el corazón del país para celebrar a los héroes y heroínas que lucharon por la Patria

ZócaloCon esta celebración se recuerda el llamado a las armas que realizó el cura Miguel Hidalgo para iniciar, en 1810, una lucha que culminó en 1821. Foto: N+.
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