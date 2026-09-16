Fotos: Así Se Vivió el 216 Aniversario del Grito de Independencia en el Zócalo

México celebró 216 años de su Independencia de España y millones se vistieron con los colores de la bandera, mientras otros acudieron al Zócalo de la Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la soberanía.

En N+, te presentamos parte de lo vivido en imágenes, así como las escenas de este evento cívico que es considerado el más importante del país, pues destaca la identidad nacional.

Frente a más de 300 mil personas que se concentraron en la Plaza de la Constitución, Sheinbaum lanzó 21 arengas para recordar a los héroes y heroínas que lucharon por la Patria. Pero también destacó a los indígenas, afromexicanos y migrantes.

"¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia¡ ¡Viva México libre, independiente y soberano!", expresó la mandataria ante la multitud que replicó sus vivas.

Luego, la jefa del Ejecutvio Federal tocó la campana de Palacio Nacional para conmemorar el inicio de la independencia de México de España. El acto fue acompañado con los repiques de las campanas de la catedral capitalina y el canto del himno nacional que entonaron los miles de asistentes al Zócalo.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: Cuartoscuro.

Foto: AFP.

ASJ