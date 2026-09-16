Pronóstico del tiempo

Alerta por 3 Zonas que Pueden Desarrollar Ciclones en el Pacífico: Una Está Muy Cerca de México

Debido a la presencia de El Niño, la actividad ciclónica continúa muy intensa en este litoral

Acciones de prevención en Sonora ante tormenta Norma en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAcciones de prevención en Sonora ante tormenta Norma en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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