Alerta por 3 Zonas que Pueden Desarrollar Ciclones en el Pacífico: Una Está Muy Cerca de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la vigilancia en el océano Pacífico por la presencia de tres zonas que pueden convertirse en ciclones tropicales, una de las cuales se localiza en el Golfo de California, muy cerca de territorio nacional.

La temporada de ciclones en este litoral ha sido muy intensa este año debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en un aumento anómalo de la temperatura del mar en el Pacífico.

Debido a ello, expertos pronosticaron huracanes mayores en los siguientes meses. Hasta el momento se han formado 14 sistemas con nombre: nueve tormentas y cinco huracanes, a diferencia del Atlántico, donde solo se han desarrollado cinco tormentas tropicales.

En redes sociales, el SMN advirtió que actualmente hay tres zonas que pueden desarrollar ciclones en los siguientes días.

Una de ellas apenas tiene 20% de probabilidad de convertirse en un ciclón en 48 horas y siete días, pero se encuentra muy cerca de México, en el Golfo de California, a 85 km al oeste-noroeste de Guaymas, Sonora.

En su pronóstico de este miércoles, el Meteorológico Nacional indicó que esa zona de baja presión ingresará a territorio sonorense. Y aunque se debilitará gradualmente, ocasionará lluvias de fuertes a muy fuertes en esa entidad este día.

Por otra parte, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Hasta el momento solo tiene 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico en siete días.

Finalmente, el SMN previó la formación de otra zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California, la cual aumentó al 50% su probabilidad de convertirse en ciclón tropical en siete días.

En lo que va de la actual temporada de ciclones, que inició en mayo, se han formado en el Pacífico las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie.

Los tres siguientes sistemas que se formen en este litoral llevarán los nombres de Odalys, Polo y Rachel.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila tres zonas que pueden desarrollar #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico.



🤓 Más información en la imagen 👇 pic.twitter.com/3Im0QBnFaI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 16, 2026

SPB