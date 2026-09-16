Miles de Personas Festejaron el Grito de Independencia en León

Como cada 15 de septiembre, un año más se llevó acabo la conmemoración del Grito de inicio de la Independencia en León.

Miles de personas se congregaron en la plaza de los mártires del 2 de enero, para celebrar en familia una de las fechas más importantes para los mexicanos, donde se festeja a los héroes que lucharon por la libertad.

La celebración incluyó concierto de diferentes bandas, mariachi y como artista principal, Alicia Villareal, la cual reconoció la importancia de León en el sector cuero calzado.

Además de un espectáculo de casi 350 drones, en el que se pudo apreciar, creatividad, logística y algo que no se había visto en la ciudad, en lugar de los tradicionales fuegos pirotécnicos.

Las generaciones mayores, temen que se pierda la tradición y llevan a sus hijos y nietos al centro, aunque dicen que ahora han cambiado mucho las tradiciones, pues hay personas como doña María de Jesús, quien recuerda con cariño hasta los platillos que comía en estas fechas.

En cuanto los comercios, hubo opiniones muy diversas, pues un sector de los comerciantes señaló que jamás había ocurrido que se quedaran sin luz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mapa con la Ruta del Desfile Militar en CDMX por Aniversario de la Independencia

Lo que provocó la caída de las ventas hasta en un 60% sin contar que hubo puestos como los de papas fritas, que simplemente no pudieron vender nada, ya que utilizaban para la elaboración de las papas, una freidora eléctrica.

La alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez, dio el grito pasadas las 11 de la noche, en el que pidió un viva, para las y los leoneses que engrandecen a esta ciudad, así como hizo notar los festejos por los 450 años de esta ciudad.