Cultura

Miles de Personas Festejaron el Grito de Independencia en León

La cita fue en la zona centro del municipio en la Plaza de Los Mártires del Dos de Enero

Miles de Personas Festejaron el Grito de Independencia en León.Miles de Personas Festejaron el Grito de Independencia en León. Foto: N+

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La alcaldesa Alejandra Gutiérrez fue la encargada de realizar la conmemoración que cerró Alicia Villarreal.

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