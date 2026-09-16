Cultura

Fiesta Mexicana 2026 en Puebla En Vivo: Así se Vive el Grito de Independencia

El mandatario estatal tocó las campanas del Palacio Municipal de Puebla para honrar a los héroes de la patria

Posterior a la ceremonia se presentó en concierto Gloria Trevi.Posterior a la ceremonia se presentó en concierto Gloria Trevi. Foto: Gobierno de Puebla

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Puebla celebra el Aniversario 216 de la Independencia de México con un emotivo Grito y un impresionante espectáculo de fuegos artificiales.

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