Cientos de poblanos y visitantes de otros estados se congregaron esta noche en la plancha del Zócalo de la Ciudad de Puebla, para celebrar un año más de la independencia mexicana, con el tradicional grito desde el Palacio Municipal.

Desde las primeras horas del día se implementaron los cierres viales preventivos en el primer cuadro de la capital poblana, para abrir paso peatonal a los mexicanos y mexicanas que gustan de celebrar gritando ¡Viva México! en coro.

La ceremonia del 216 Aniversario de la Independencia de México que se celebra en Puebla, se transmite a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de Puebla.

Después de las 10 de la noche inició el protocolo; una escolta del Ejército Mexicano, hizo entrega de la bandera nacional al Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El mandatario estatal salió al balcón principal para hacer un llamado con la campana, y nombrar a los principales protagonistas y héroes de la patria.

Después del emotivo coro de los mexicanos en la plancha del zócalo, se entonó el Himno Nacional para celebrar un año más de Independencia. Al finalizar la música comenzó un espectáculo de fuegos pirotécnicos visible a kilómetros de distancia alrededor del Centro Histórico de Puebla.

Una vez concluido el protocolo del Grito de Independencia 2026 en Puebla, comienza el concierto de Gloria Trevi en la plancha del zócalo, cuyo escenario se instaló a un costado de la catedral.

Con información de Julián Arturo Peña

JAPR