Identifican a Presunto Asesino de Claudia Tacoronte; Fiscalía Emite Ficha de Búsqueda

La Fiscalía General del Estado de Morelos identificó a Francisco Javier 'N' como el presunto homicida de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española que fue asesinada en Cuautla el pasado 12 de septiembre.

Fernando Blumenkron, titular de la dependencia, dio a conocer que el sujeto cuenta con antecedentes penales.

Añadió que este mismo miércoles se daría a conocer su ficha de búsqueda: “El día de hoy vamos a dar a conocer la ficha de búsqueda. Esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, dijo a medios de comunicación.

Más tarde, se compartió la ficha en redes sociales de la FGE Morelos.

Al ser cuestionado sobre el posible móvil del crimen, el fiscal morelense expuso que en las próximas horas se darán a conocer más detalles.

Pero destacó que las autoridades recabaron videos de cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos, los cuales “nos han servido como indicios importantes”.

Blumenkron puntualizó que la búsqueda del sujeto será en todas las entidades.

Posteriormente, en un comunicado, la FGE Morelos reiteró que ya se emitió orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”.

Detalló que gracias a las labores de investigación y apoyo de la ciudadanía, entre otros indicios, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitó la orden a la autoridad judicial.

Luego de ser concedida, comenzó el despliegue de elementos para ubicar al sujeto y ponerlo a disposición de un juzgado.

“Hay un amplio operativo para cumplimentar dicha orden para hacer justicia a Claudia”, dijo el fiscal.

Tacoronte, de 21 años de edad, estaba de intercambio académico en México, entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con los primeros reportes, la joven murió presuntamente por una agresión con arma blanca durante un supuesto intento de asalto cerca de la Casa de Cultura de Cuautla.

N+ obtuvo un video donde se observó que el presunto homicida huyó del lugar del crimen, después de que la joven pidió auxilio.

El hecho se sumó a una serie de feminicidios de estudiantes registrados en los últimos meses, cuyas víctimas han sido Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón.

SPB