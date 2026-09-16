Seguridad

Identifican a Presunto Asesino de Claudia Tacoronte; Fiscalía Emite Ficha de Búsqueda

La FGE de Morelos informa que Francisco Javier 'N' cuenta con antecedentes penales; ya hay orden de aprehensión en su contra

Homenaje a Claudia Tacoronte Aguilera en Morelos el 14 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroHomenaje a Claudia Tacoronte Aguilera en Morelos el 14 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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