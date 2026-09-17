Comapa Explica Baja Presión y Falta de Agua en Valle Hermoso, Tamaulipas

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Valle Hermoso informó que se registra baja presión en el servicio y, de manera temporal, falta de suministro de agua potable en algunos sectores del municipio.

De acuerdo con el organismo, la situación se debe al bajo nivel en los canales de abastecimiento, lo que afecta la operación del servicio en distintas zonas.

Personal de Comapa mantiene un monitoreo de las condiciones y señaló que el suministro se restablecerá conforme los niveles de agua permitan recuperar la operación normal.

Ante esta situación, el organismo recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua que tengan almacenada y tomar las precauciones necesarias mientras se normaliza el servicio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 130 Colonias Padecen la Falta de Agua en Valle Hermoso, Tamaulipas

Anteriormente, la crisis de agua también mantenía afectado a Valle Hermoso, donde la baja disponibilidad en el canal de conducción había provocado falta de agua y baja presión en prácticamente todo el municipio. Alcanzando a más de 130 colonias.

Ante los señalamientos de que la situación estaría relacionada con un adeudo, el funcionario reconoció que existen pagos pendientes con CONAGUA, pero rechazó que estos sean la causa de la crisis. Aseguró que el problema se debe a la falta de agua disponible para el suministro.