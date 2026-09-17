Sociedad

Comapa Explica Baja Presión y Falta de Agua en Valle Hermoso, Tamaulipas

Ante esta situación, el organismo recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua que tengan almacenada y tomar las precauciones necesarias

Comapa Explica Baja Presión y Falta de Agua en Valle Hermoso, TamaulipasComapa Explica Baja Presión y Falta de Agua en Valle Hermoso, Tamaulipas. Foto: N+

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Comapa explica la baja presión y falta de agua en Valle Hermoso. El problema se debe a niveles bajos en canales.

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Comapa Explica Baja Presión y Falta de Agua en Valle Hermoso