Seguridad

Movilización Policíaca por Disparos Cerca de la Prepa 6 en Tlaquepaque; Suspenden Clases

Las autoridades arribaron a esta zona de la colonia Miravalle después de que se registraron detonaciones de arma de fuego

Patrullas de TlaquepaqueRegistran movilización policiaca en las inmediaciones de la Prepa 6 por disparos. Foto: N+

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Movilización policiaca en Tlaquepaque tras disparos cerca de Prepa 6. Autoridades confirman que no hay heridos, solo daños a un vehículo

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Movilización Policiaca tras Disparos Cerca de Prepa 6 en Tlaquepaque