Movilización Policíaca por Disparos Cerca de la Prepa 6 en Tlaquepaque; Suspenden Clases

Se registró una movilización policiaca en las inmediaciones de la Preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Miravalle, del municipio de Tlaquepaque, tras detonaciones con arma de fuego.

Las autoridades precisaron que los disparos no ocurrieron al interior del plantel educativo, sino cerca de unos apartamentos que se encuentran detrás de la zona de puestos de comida.

De forma preliminar, se dio a conocer que no hay personas lesionadas, únicamente 3 vehículos con daños.

De acuerdo con autoridades de Tlaquepaque, se trató de un conflicto entre dos pandillas. Se registraron 20 indicios de arma de fuego corta y consumo de sustancias ilícitas. Todos los hechos ocurrieron al exterior de la prepa.

A través de diferentes videos difundidos en redes sociales, se aprecia cómo los estudiantes fueron testigos de la agresión a balazos.

La zona fue acordonada mientras arribó personal de la Fiscalía de Jalisco para realizar las investigaciones correspondientes.