Seguridad

Concluyen Festejos del Grito de Independencia con Reporte Positivo en Tijuana

La SSPCM desplegó 400 policías municipales en un operativo en Zona Río por los festejos patrios

Concluyen Festejos del Grito de Independencia con Reporte Positivo en TijuanaConcluyen Festejos del Grito de Independencia con Reporte Positivo en Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+