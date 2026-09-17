Concluyen Festejos del Grito de Independencia con Reporte Positivo en Tijuana

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reportó un saldo blanco en delitos de impacto, durante los festejos por el Grito de Independencia realizados en la Zona Río de Tijuana, lugar a donde acudieron más de 7 mil personas para disfrutar de los eventos patrios.

La corporación municipal desplegó un operativo integrado por alrededor de 400 oficiales de la Policía Municipal, quienes realizaron un cerco preventivo en los alrededores de la sede del festejo, para salvaguardar a los asistentes.



Más de 7 Mil Personas se Congregaron en Zona Río para los Festejos Patrios | Foto: N+

Las autoridades informaron que únicamente se registró la detención de 18 personas por faltas de carácter administrativo, principalmente por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y alterar el orden, sin que se presentaran hechos violentos.

JMR