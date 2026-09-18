Ciencia y Tecnología

Anthropic Advierte Que IA Ha Comenzado a Automatizar Nuevas Versiones de Sí Misma

La empresa tecnológica publicó un informe con el fin de que la sociedad tenga un panorama más robusto sobre esta tecnología, así como tres aspectos 'críticos' del desarrollo y vigilancia de la IA

Anthropic habló de la importancia de la transparencia en el desarrollo de la IAAnthropic habló de la importancia de la transparencia en el desarrollo de la IA. Foto: Reuters

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