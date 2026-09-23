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Después de Dejar Jesse & Joy, Jesse Huerta Lanza su Propia Banda

Jesse and the Supernovas es el nombre del nuevo grupo de Jesse Huerta; el anuncio llega a pocos días de la separación del dúo que formaba con su hermana Joy

jesse-y-joy-jesse-and-the-supernovasFoto: Cuartoscuro

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Descubre el nuevo proyecto de Jesse Huerta: Jesse and the Supernovas. ¿Será el inicio de una nueva era musical tras su separación de Joy?

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