Jesse Huerta ya tiene nuevo proyecto. A pocos días de anunciar su separación de Jesse & Joy para cuidar de su salud mental, el músico reveló a través de sus redes sociales su nueva agrupación: Jesse and the Supernovas. La publicación incluye una imagen con el nombre de la banda y una invitación a registrarse en una página para recibir novedades.

El anuncio generó cuestionamientos y opiniones divididas por parte de algunos fans. Hubo quienes respaldaron al cantante y consideraron válido que explore una nueva etapa, pero otros cuestionaron la forma en que se dio a conocer el proyecto, justo un día después de que Joy enfrentara sola a los medios.

Frente a los comentarios, Jesse publicó un nuevo mensaje en el que aclaró que nunca dijo que se alejaría de la música, sino de Jesse & Joy. Según el cantante, Jesse and the Supernovas es un proyecto que estaba planeado desde hace meses y del que su hermana y su equipo ya estaban enterados.

En su comunicado, comparó su situación con la de un carpintero que descansa de una forma de trabajar sin dejar la madera, y subrayó que tomó la decisión en uno de los mejores momentos de la carrera del dúo. Cerró con una frase directa: "No he dejado tirado ni abandonado a nadie".

La declaración de Jesse choca con lo que Joy dijo apenas un día antes. En la conferencia del martes 22 de septiembre en el Auditorio Nacional, a la que su hermano no asistió, la cantante sin poder contener las lágrimas, aseguró que se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes que la prensa y el público.

Sin embargo, el matiz está en qué sabía cada quien. Jesse habló públicamente de Supernovas desde febrero de 2026, durante su paso por el Festival de Viña del Mar, donde adelantó que preparaba un álbum titulado "Sombrero". En abril, previo a su presentación número 26 en el Auditorio Nacional, insistió en que el nuevo proyecto no sustituiría al dueto, sino que coexistiría con él. Lo que Joy dice haber conocido de último momento fue la pausa del dúo, no la existencia de la banda.

Joy confirmó que el proyecto seguirá bajo su liderazgo y que cumplirá todos los compromisos agendados para lo que resta de 2026 y todo 2027. Jesse, por su parte, aclaró que tampoco estará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, el show navideño ¿Con quién se queda el reno?

La cantante también reiteró en Instagram que el legado del dúo pertenece a su público y que dejará la puerta abierta a un eventual regreso de su hermano.

Por ahora no hay información pública sobre integrantes adicionales, fecha de estreno, primer sencillo ni calendario de presentaciones; la pista más concreta sigue siendo "Sombrero". La primera publicación del perfil de la banda en Instagram data del 24 de febrero de 2026.

Desde sus inicios en 2001 y su primer contrato discográfico en 2005, Jesse & Joy se consolidó como uno de los referentes más premiados del pop en español, con seis Latin Grammy, un Grammy por Un Besito Más y éxitos como "¡Corre!", "Espacio Sideral" y "¿Con quién se queda el perro?"