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Arnaud Denis: El Actor Francés de 43 Años Que Murió tras Recibir la Eutanasia

Después de tres años de padecer dolor crónico, el actor y director frances murió

Arnaud-denis-actor-frances-muerte-eutanasiaFoto: Instagram Arnaud Denis

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Arnaud Denis, actor francés, falleció a los 43 años tras recibir eutanasia en Bélgica. Su caso reabre el debate sobre dispositivos médicos y muerte asistida en Europa.

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