Homicidios

Asesinan al Coordinador Regional Zona Sur del Partido PAZ en Coatzacoalcos, Veracruz

Autoridades investigan los hechos para dar con los responsables, por lo que no hay reporte de personas detenidas

Asesinan a Coordinador Estatal del Partido PAZ en Coatzacoalcos, VeracruzAsesinan a Coordinador Estatal del Partido PAZ en Coatzacoalcos. Foto: Partido Paz

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Asesinan al Coordinador Regional Zona Sur del Partido PAZ en Coatzacoalcos, Veracruz | N+