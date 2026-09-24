Asesinan al Coordinador Regional Zona Sur del Partido PAZ en Coatzacoalcos, Veracruz

Como Guillermo Pamuce Yep, fue identificado el hombre asesinado a balazos cuando presuntamente llegaba al fraccionamiento Veleros, ubicado sobre la calle Jirafas y malecón costero en la ciudad de Coatzacoalcos.

El ataque ocurrió cuando sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. Guillermo formó parte de la pasada administración municipal de Jáltipan como Regidor sexto. Actualmente se desempeñaba como secretario de Organización del Partido Paz, en la zona sur de Veracruz.

A través de su red social el dirigente del partido PAZ Hugo Eric Flores exigió a las autoridades de Veracruz una investigación inmediata y exhaustiva, que se identifique a los responsables y se les castigue conforme a la ley, que el crimen no quede impune.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. No se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio.