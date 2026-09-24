Accidentes

Así Fue la Explosión de una Casa por Presunta Acumulación de Gas donde Sobrevivió Adulta Mayor

El momento exacto del incidente quedó grabado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana al lugar

Así Fue la Explosión de una Casa por Presunta Acumulación de Gas donde Sobrevivió Adulta MayorAsí Fue la Explosión de una Casa por Presunta Acumulación de Gas en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Una casa explota en Cd. Juárez por presunta acumulación de gas. Una mujer de 78 años escapa ilesa

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