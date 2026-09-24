Así fue el momento en que una vivienda ubicada sobre la calle Valle de las Peñas, casi esquina con Calzada del Río, en Ciudad Juárez, Chihuahua, quedó envuelta en una explosión durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre.

El incidente habría sido provocado por una presunta acumulación de gas y dejó daños materiales en el inmueble, además de cuarteaduras en propiedades cercanas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Una Mujer de la Tercera Edad Sobrevivió a Explosión de Gas

Una mujer de aproximadamente 78 años se encontraba al interior de la casa al momento del estallido, pero logró salir con vida. De acuerdo con elementos de la Policía Municipal, la adulta mayor resultó ilesa debido a que se encontraba en la parte trasera de la propiedad y solo presentaba crisis nerviosa por el hecho.

Vecinos de la zona acudieron para auxiliarla y retirarla de entre los escombros. Personal del Departamento de Bomberos también se trasladó al lugar para controlar los riesgos y realizar los peritajes que permitan determinar la causa exacta de la fuga.

Habitantes del sector señalaron que desde días previos habían percibido un fuerte olor a gas en los alrededores de la vivienda.