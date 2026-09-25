Seguridad

Así Es una de las Tomas Clandestinas Detectada en Hidalgo para Robar Hidrocarburo

En los últimos meses, en la entidad se han encontrado 18 túneles presuntamente utilizados para extraer combustible de los ductos de Pemex

Inmueble asegurado por una toma clandestina de hidrocarburo.Foto: N+

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