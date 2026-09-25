Así Es una de las Tomas Clandestinas Detectada en Hidalgo para Robar Hidrocarburo

Entre junio y septiembre de este año, en el estado de Hidalgo se han detectado 18 túneles presuntamente utilizados para robar hidrocarburo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que corren por la entidad.

Juan Carlos, ingeniero de Pemex Logística, explicó sobre la toma detectada: “Estamos en la zona de Atitalaquia, municipio de Tula de Allende, Hidalgo, tenemos un ducto expuesto que se hizo una excavación con retro excavadora, encontramos el poliducto de 16 pulgadas Tula-Salamanca”.

La toma clandestina y el túnel fueron detectados por Pemex Logística y la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo el martes pasado, tras ubicar una anomalía en el ducto Tula-Salamanca conocida como Espesor Cero, que significa la pérdida o corrosión total de un ducto metálico en un punto específico.

“Encontramos una toma clandestina, una manguera que está conectada a una toma clandestina que va hacia un predio”, explicó el ingeniero.

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La conexión clandestina se hacía a través de una manguera de alta presión, de al menos 150 metros de largo, que daba hasta un predio de la colonia Refinería que actualmente permanece clausurado.

“Creemos que pudo ser a pico y a pala porque es un lugar pequeño, solo cuando lo encontramos se ve la boca del túnel, no sabemos que sea lo que lo está sosteniendo, tenemos una válvula de alta presión de una pulgada en ella ya se encuentra perforada para que puedan robar y en ella está conectada una manguera de alta presión de una pulgada, a su lado tenemos otra toma clandestina de las mismas dimensiones, pero sin manguera, quiere decir que a lo mejor ya querían conectar otra”.

En la comunidad de Teocalco, en Tula, representantes de Ferromex, Logística de Pemex, la FGR, la procuraduría, así como autoridades estatales, intervinieron un túnel clandestino de 143 metros y una profundidad de 4 metros.

La construcción conectaba una bodega de granos con un túnel que pasaba por abajo de las vías del tren y que fue rellenado.

“Podemos creer que al robar podían cargar en pipas para poder trasladarlo o hasta en muelas o algún tipo de contenedor para que no pudiera nosotros afuera oler o poder percibir que había un robo en esta zona”, aseguró el ingeniero de Pemex Logística.

Con información de Dafne Mora y Enrique de la Mora.

LECQ