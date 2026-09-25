Internacional

‘Se Avecinan Cosas Extraordinarias’: Donald Trump tras Reunión con Xi Jinping

Los mandatarios de Estados Unidos y China abordaron temas como la superinteligencia

Donald Trump y Xi Jinping, en compañía de las primeras damas de Estados Unidos y China, en los Archivos Nacionales en Washington

Donald Trump y Xi Jinping, en compañía de las primeras damas de Estados Unidos y China, en los Archivos Nacionales en Washington. Foto: Reuters

Donald Trump regala una estatua de un águila calva a Xi Jinping

Donald Trump regala una estatua de un águila calva a Xi Jinping. Foto: Reuters

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La 'diplomacia de los pandas' revive mientras Trump y Xi Jinping abordan temas clave como la inteligencia artificial. Conoce los detalles de este encuentro.

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