‘Se Avecinan Cosas Extraordinarias’: Donald Trump tras Reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que sostuvo una reunión “muy productiva” con el mandatario de China, Xi Jinping, en la que hablaron sobre la guerra en Irán, entre otros temas.

“Se avecinan cosas extraordinarias”, afirmó la mañana de hoy Trump, quien mencionó que al presidente Xi Jinping le gustaba usar, "como casi todos", el término inteligencia artificial, “mal llamado e impreciso”.

El mandatario estadounidense apuntó que anoche “todos estuvieron de acuerdo” en llamar superinteligencia a la inteligencia artificial, “un nombre mucho más preciso e importante”. “Eso sería súper”, exclamó.

Este viernes, en el último día de la visita de Estado de Jinping a Estados Unidos, los mandatarios tomaron té en la Casa Blanca y subrayaron que el encuentro sirvió para posicionar la relación entre las dos potencias en un plano más positivo.

"Hemos logrado grandes avances, muy positivos para ambos países", declaró Trump durante el acto celebrado en el Cuarto Rojo de la Casa Blanca, en el que estuvieron acompañados por las primeras damas de Estados Unidos y China, Melania Trump y Peng Liyuan, respectivamente.

Xi reveló que durante su estancia de tres días en Washington ambas partes acordaron dotar a la relación bilateral "de nuevo contenido, estableciendo que dichos lazos serán constructivos y de estabilidad estratégica, basados en el respeto, la equidad y la reciprocidad”.

Posteriormente, los mandatarios y sus esposas visitaron los Archivos Nacionales en Washington.

El jueves, Trump y Jinping sostuvieron una reunión en la Casa Blanca, en la que dialogaron sobre las tensiones entre ambos países, los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial.

El presidente chino anunció que dos pandas, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán en las próximas semanas a Estados Unidos para habitar en el zoológico de Atlanta, en Georgia, en sustitución de los cuatro ejemplares que regresaron a China en 2024.

La llamada “diplomacia de los pandas” es una tradición que inició China con Estados Unidos en 1972, cuando entregó a los pandas Ling Ling y Hsing Hsing tras la histórica visita del entonces presidente Richard Nixon al país asiático.

En la noche, Donald Trump y la primera dama Melania Trump, ofrecieron una cena de Estado a Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca.

En el evento, Trump regaló a Jinping una estatua de un águila calva, símbolo nacional estadounidense: "Es un honor para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense, uno de los mejores del mundo", señaló el republicano.

Trump realizó un brindis por Xi y su esposa, y por la relación entre ambos países: "Que todos nuestros pueblos conozcan un futuro de armonía, paz y éxito".

Con información de N+ y agencias.

RMT