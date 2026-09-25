Internacional

Papa Advierte la Pérdida de Nuestra Humanidad por el 'Paraíso de las Máquinas'

El pontífice inició una visita de cuatro días a Francia, donde enfatizó la importancia de la conciencia humana frente a la inteligencia artificial

De izquierda a derecha: el presidente Emmanuel Macron, el papa León XIV, y Brigitte MacronDe izquierda a derecha: el presidente Emmanuel Macron, el papa León XIV, y Brigitte Macron. Foto: X @EmmanuelMacron

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