Papa Advierte la Pérdida de Nuestra Humanidad por el 'Paraíso de las Máquinas'

El papa León XIV inició su esperada gira de cuatro días por tres ciudades francesas, ante una nación que se volcó para recibirlo a pesar de la fuerte tradición laica.

Las campanas de las iglesias de todo el país repicaron durante siete minutos después de que el avión del pontífice aterrizara en las afueras de París.

El Santo Padre fue recibido en la escalera del avión por un séquito encabezado por el presidente francés, Emmanuel Macron, con quien tuvo un primer encuentro en el salón de autoridades del aeródromo tras el recibimiento protocolario de jefe de Estado.

Después vino el primer encuentro de la gira: una presentación y saludo en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, donde estuvieron figuras de la política local y religiosos.

En su discurso, Macron recordó las raíces cristianas de Francia y también la importancia de la laicidad, aunque dijo que esta no excluye a la religión, sino que trabaja con ella.

Enfatizó que el país lo recibía con alegría y en espera de que deje un mensaje que alcance a las conciencias dentro y fuera de Francia. Y señaló que el mensaje es seguir trabajando por los más frágiles de la sociedad.

El mandatario recordó que no se puede permitir la intolerancia y buscar siempre el camino hacia la paz, que implica un trabajo diario. Señaló que Francia trabaja siempre por la paz, el multilateralismo y la justicia internacional.

En su turno, el sucesor de Pedro reconoció la valía del país anfitrión en la formación de conocimiento y búsqueda de la verdad, parte esencial de su fortaleza como nación.

Como estaba previsto, el líder de mil 400 millones de católicos advirtió el riesgo de perder "nuestra humanidad en medio del 'paraíso de las máquinas' que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana", en un contexto de creciente preocupación sobre la inteligencia artificial.

Por lo que llamó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", y volver a poner al centro de la discusión al ser humano.

Además, pidió a Francia buscar siempre la paz y ser un actor activo en el mundo para alcanzarla. También hizo un llamado para ir contra el desarme nuclear, la vida subrogada y la eutanasia, los temas centrales en este viaje.

La agenda de este viernes, contempla la reunión del papa con la sociedad civil, la visita a la UNESCO, y la llegada a la Catedral de Notre Dame.

Finalmente, desde allí, se trasladará al Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), para el multitudinario encuentro con los jóvenes.

El resto del viaje tendrá como sedes las ciudades de Lourdes y Metz, antes de regresar a Roma, el próximo lunes, una vez que haya concluido su visita religiosa.