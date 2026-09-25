Sociedad

¿Qué Pasa en la Línea 12 del Metro CDMX? Usuarios Acusan Retrasos Hoy por Segundo Día

Usuarios de la Línea Dorada reprochan esperas de casi 10 minutos en cada estación, así como falta de vagones

¿Qué Pasa en Línea 12 del metro. Retrasos otra vez hoyInstalaciones del Metro Balderas de la Línea 3. Foto: N+

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