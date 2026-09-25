¿Qué Pasa en la Línea 12 del Metro CDMX? Usuarios Acusan Retrasos Hoy por Segundo Día

Nuevamente, usuarios del Metro CDMX han reportado saturación en los vagones y retrasos en sus trayectos a lo largo de este viernes 25 de septiembre, destacan retrasos en las Líneas 12, 3 y 2.

Un elemento extra que se agregó a las afectaciones es la lluvia. Debido a la presencia de aguaceros en distintos puntos de la ciudad en esta jornada, se implementó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4 y 5. Se pidió a los usuarios tomar previsiones.

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro".

En el caso de la llamada Línea Dorada que va de Tláhuac a Mixcoac, las personas señalan esperas de hasta 9 minutos entre cada estación desde el mediodía; otros usuarios comentan que hay avance lento y no pasan trenes con dirección a Mixcoac.

Marcha lenta en línea 12

Esta fue la situación que comentó Brau Omi Mtz Bas en su cuenta de X @MtzOmi, quien expresó su molestia a las 14:23 horas.

"Hola, pueden indicar qué pasa en la Línea 12, que está avanzando lento y no pasan más vagones en la línea en dirección a Mixcoac".

Al respecto, la cuenta del Metro de la CDMX a través de X respondió:

"Buena tarde. Al momento, la Línea 12 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".

Otra situación similar la expresó el usuario @Graves_Requiem, "¿por qué está tardando tanto en pasar el Metro en la Línea 12?

La marcha lenta en la Línea 12 se suma al servicio con retrasos que también se registró el miércoles, causando esperas de hasta 40 minutos.

Retrasos en la Línea 3

A esto se sumó la Línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad. Héctor Velázquez, usuario de X con la cuenta @inicomslink cuestionó la afectación en el servicio: “Buenas tardes, Metro CDMX, ¿por qué la Línea 3 está lenta?"

El Metro de la CDMX respondió: "Buena tarde. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar".

Larga espera en la Línea 2

Este escenario no ha sido ajeno en la Línea 2, que se cubre el trayecto Cuatro Caminos a Taxqueña el Sistema de Transporte Colectivo (STC) dio a conocer que las Líneas 2, 3 y 12 presentaron alta afluencia desde los primeros minutos de funcionamiento, lo que generó molestias por los retrasos y la larga espera.

Una de las quejas más notorias en redes sociales fue de Melanny N. Sauza @sauza_n, a las 7:01 horas, "Lleva parado 7 minutos en Hidalgo, ¿Ahora cuál es el pretexto para la Línea 2?”

El Metro de la CDMX explicó: "Debido a revisión en zona de vías en la Línea 2, la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresa".

De acuerdo con cifras oficiales del propio Metro de la Ciudad de México, este servicio moviliza a más de 4.5 millones de personas cada día.

Los datos más recientes y las evaluaciones mensuales de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI, el sistema concentra cerca del 65% de todos los viajes en transporte público que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

HVI