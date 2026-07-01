Hombre Muere tras Robo al Interior de su Casa en Puebla; Familiares Exigen Cuarta Detención

Se reporta una manifestación en frente de la Fiscalía General del Estado de Puebla por el caso del asesinato del Omar Castro Flores ocurrió tras un presunto robo en su vivienda ubicada en la Privada 13 A Sur de la colonia Campestre Mayorazgo.

Un grupo de personas se plantearon con cartulinas para exigir la captura del presunto cuarto implicado en su muerte, la cual ocurrió en septiembre de 2025.

De acuerdo a los hechos, compañeros de trabajo de Omar notaron su ausencia repentina durante dos días por lo que se comunicaron con sus familiares, quienes también estaban preocupados porque no contestaba las llamadas. Ante esta situación decidieron acudir a su domicilio ubicado en la colonia Campestre Mayorazgo.

Con ayuda de un cerrajero ingresaron a la vivienda y confirmaron lo que más temían, el hombre se encontraba sin vida. Su cuerpo presuntamente estaba amarrado en la zona de la sala y contaba con evidentes signos de tortura.

Abren investigaciones por homicidio de un hombre en la colonia Campestre Mayorazgo de Puebla

Ante estos lamentables hechos, dieron aviso al número de emergencias y posteriormente arribaron Policías y agentes del Servicio Médico Forense, quienes desacuerdo a los resultados de la necropsia de ley confirmaron que la causa de su fallecimiento fue por lesiones múltiples, asfixia y traumatismo craneoencefálico subaracnoideo.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por este homicidio calificado, el cual de acuerdo a las pruebas obtenidas, se habría ejecutado para robarle sus pertenencias.

Se sabe que los delincuentes se habían robado varios objetos de valor de la propiedad, por lo que la muerte de Omar pudo ser resultado de un asalto con violencia.

Detenidos por el asesinato de Omar Castro en Puebla, exigen cuarta detención

En 2025, Karla Stephannie "N" y Andrea "N" lograron ser detenidas por su presunta participación en este homicidio, mientras que en febrero de 2026 Juan José "N" fue aprehendido en la colonia Arboledas de Loma Bella por el mismo caso.

Derivado de los actos de investigación realizados por esta Institución, se logró identificar a tres de los presuntos responsables del asesinato de Omar Castro Flores, no obstante, sus familiares y compañeros se manifestaron este 1 de julio para que el caso no quede impune y se logre la detención de un presunto cuarto implicado.

Con información de N+

MCS