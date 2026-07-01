Hombre Muere tras Robo al Interior de su Casa en Puebla; Familiares Exigen Cuarta Detención

Manifestación frente a la Fiscalía de Puebla busca detención del presunto cuarto asesino de Omar Castro ocurrido en la colonia Campestre Mayorazgo.

Manifestación por homicidio en Puebla.Foto: N+

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Manifestación en Puebla: piden la captura del cuarto sospechoso en el asesinato de Omar Castro. Su muerte, tras un robo violento, sigue sin resolverse. Conoce más sobre el caso.

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