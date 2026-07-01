¿Hay Prórroga para Emplacar Motos Eléctricas en CDMX? Confirman Fecha para Aplicar Multas

Aquí te decimos si hay prórroga para emplacar motos eléctricas, en CDMX

Motocicleta eléctrica en CDMXMotocicleta eléctrica en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Motos eléctricas en CDMX: emplacamiento obligatorio desde el 1 de julio de 2026. Conoce cómo evitar sanciones aquí.

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