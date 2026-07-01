¿Hay Prórroga para Emplacar Motos Eléctricas en CDMX? Confirman Fecha para Aplicar Multas

Si te transportas en moto eléctrica o algún vehículo similar, esta información te interesa: Ahora, en Ciudad de México (CDMX), ya deben portar placas; aquí te decimos a partir de cuándo te pueden multar y si habrá prórroga para hacer el trámite.

Motos eléctricas ya deben portar placas en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México hizo cambios al Reglamento de Tránsito, para la regulación de vehículos motorizados eléctricos personales, conocidos como VEMEPE, cuya velocidad máxima supera los 25 kilómetros por hora (km/hr), con potencia de motor desde 250 watts y hasta 1 kilowatt.

Dichos vehículos se clasifican como tipo A y B, de entre 35 kilogramos (kg) y 350 kg, respectivamente.

Ahora, los vehículos motorizados eléctricos personales deberán tener placas de circulación, matrícula y distintivo de movilidad eléctrica, a partir de hoy, 1 de julio de 2026.

Además, los conductores deberán tener licencia obligatoria tipo A1 o A2.

La medida contempla que las unidades nuevas ya deben venderse emplacadas.

Los vehículos de modelo anterior tienen del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026 para adquirir las placas.

Los autos que no estén emplacados, serán multados desde el 1 de septiembre de 2026.

¿De cuánto es la multa por no emplacar motos eléctricas?

La multa, calculada en UMAs (Unidad de Medida y Actualización), podría imponerse según el caso, ya sea por falta de placa, de casco o la invasión de carriles en los que no deben circular:

10 UMAs: 1,175 pesos.

15 UMAs: 1,762 pesos.

20 UMAs: 2,350 pesos.

¿Qué vehículos eléctricos están exentos del emplacamiento?

Bicicletas o motonetas con pequeño motor asistido.

Vehículos con motor menor a 250 watts y que no rebasen los 25 km/hr.

¿Habrá prórroga para emplacar las motos eléctricas?

En conferencia de prensa del 29 de junio de 2026, Héctor Ulises García, secretario de Movilidad de CDMX, dijo que “no está contemplada, hasta el día de hoy, una prórroga”, para el emplacamiento de las motos eléctricas o vehículos VEMEPE, por lo que afirmó que la medida aplica a partir de este 1 de julio de 2026.

RMT