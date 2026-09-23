Política

Sheinbaum Confirma Asistencia a la APEC en China

La presidenta de México explica por qué no acudió a la Asamblea General de la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República
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