La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudirá a China en el mes de noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según confirmó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Explicó que asistirá al evento ya que recibirá la estafeta para realizar esa cumbre en México en el 2028.

“Voy a ir en noviembre a la APEC, porque México la recibe en 2028; entonces voy a ir a China en noviembre porque ahí recibimos la estafeta para realizar la APEC” en dos años, refirió.

Por otra parte, la mandataria nacional dio a conocer por qué determinó no acudir a la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada en Nueva York, Estados Unidos, este mes de septiembre 2026.

“Hay momentos y momentos, donde uno decide ir o no ir; consideré que este no era un momento para asistir a la Asamblea, tampoco fui el año pasado”, manifestó.

Sin embargo, comentó que la visión que presentará el país es constitucional y contempla la autodeterminación de los pueblos, rechazo a los bloqueos comerciales y la resolución pacífica de controversias.

Sobre la cumbre de la APEC en México, a finales del año pasado la Secretaría de Economía dio a conocer que los líderes de las 21 economías representadas en ese foro determinaron que el país sea sede en dos años.

“Nos llevamos la sede del 2028, México será la sede de APEC después de muchos años. Esto nos va a permitir ser un puente entre las Américas y Asia. Toda la cuenca del Pacífico estará, en 2028, en México”, dijo en ese entonces el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico congrega a 21 economías de dicha cuenca, las cuales representan en conjunto más del 60% del PIB y alrededor de la mitad del comercio global.

“El hecho de que hayan votado a favor de que México sea la sede en 2028 habla de la importancia que le otorgan a nuestro país”, dijo Ebrard tras el acuerdo alcanzado en la declaración de Gyeongju, Corea del Sur, en 2025.

SPB