Cambio climático

Se Prevén Tormentas Eléctricas y Oleaje Elevado en las Costas de Jalisco

Se esperan lluvias de hasta 150 milímetros, vientos y olas de 3 a 4 metros en zonas costeras del estado

Se esperan lluvias y vientos fuertes ante el huracán Polo.Se esperan lluvias y vientos fuertes ante el huracán Polo. Foto: N+

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Protección Civil mantiene alerta azul en municipios de Jalisco y recomienda evitar zonas inundadas, arroyos, playas rocosas y espacios abiertos durante las tormentas

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