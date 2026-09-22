Las costas de Jalisco, Michoacán, Colima y Oaxaca mantienen vigilancia ante los efectos asociados al huracán Polo, que se mantiene estacionario frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Para las próximas horas se pronostican lluvias fuertes, tormentas eléctricas, vientos y oleaje elevado en distintos puntos del litoral del Pacífico.

De acuerdo con la información más reciente de las autoridades, Polo se localiza aproximadamente a 565 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas superiores. El sistema presenta un desplazamiento lento, por lo que se mantiene atención especial en las zonas costeras y serranas.

En Jalisco, se mantiene alerta azul para municipios como Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes, Mascota, Talpa de Allende, Autlán de Navarro y otros municipios de las regiones Costa Sur, Costa-Sierra Occidental y Sierra de Amula.

El pronóstico contempla acumulados de lluvia de entre 100 y 150 milímetros hasta el sábado, principalmente en Mascota, Talpa de Allende y Tomatlán. También se esperan condiciones de oleaje de entre tres y cuatro metros durante el miércoles y jueves, además de rachas de viento de 70 a 100 kilómetros por hora, principalmente en Cihuatlán durante la tarde del jueves y posiblemente la madrugada del viernes.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar zonas inundadas y no intentar cruzar arroyos durante episodios de lluvia intensa. También se pide no permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o en espacios abiertos durante tormentas eléctricas. En las zonas costeras se recomienda suspender actividades recreativas y evitar permanecer en playas rocosas mientras se mantenga el oleaje elevado.