Accidentes

Mujer Termina Lesionada al Ser Atropellada por un Auto en Tuxpan, Veracruz

Una persona fue trasladada al hospital tras ser impactada por un vehículo en la zona norte de la entidad. El conductor fue detenido

Mujer Termina Lesionada al Ser Atropellada por un Auto en Tuxpan, VeracruzDebido a las lesiones, la mujer fue trasladada a un hospital. Foto: N+

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En Tuxpan, Veracruz, una mujer de 54 años fue atropellada y sufrió una lesión en la cabeza. El responsable fue asegurado.

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