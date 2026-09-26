Mujer Termina Lesionada al Ser Atropellada por un Auto en Tuxpan, Veracruz

En la zona norte del estado de Veracruz, una mujer fue atropellada por un automóvil, por lo que terminó con una lesión en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

El accidente ocurrió sobre la avenida Las Américas, entre las calles Ayuntamiento y Fernando Gómez Palacios, de la colonia El Esfuerzo, de Tuxpan.

La persona que terminó lesionada fue identificada como Maribel 'R', de 54 años. El reporte que se tiene hasta el momento indica que su estado de salud es reportado como delicado.

El vehículo que la atropelló es un coche de color blanco cuyo conductor fue asegurado y quedó a disposición de la Dirección de Tránsito Municipal para la responsabilidad que le resulte.

La circulación de la avenida Las Américas en el carril que circula hacia la zona centro de Tuxpan se vio afectada mientras duraron las maniobras de auxilio a la lesionada.