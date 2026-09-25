Homicidios

Vinculan a Pareja de Curanderos por Muerte de Bebé en Zuazua, Nuevo León

Luis Ángel 'N' y Marisol 'N', son investigados por feminicidio y trata de personas

Pareja detenida por muerte de bebé en Zuazua, Nuevo LeónPareja detenida por muerte de bebé en Zuazua, Nuevo León. Foto: N+

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