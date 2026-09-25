Vinculan a Pareja de Curanderos por Muerte de Bebé en Zuazua, Nuevo León

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León siguen investigando la muerte de Yuridia, la bebé que sufrió violencia de una supuesta pareja de curanderos, que presuntamente extorsionaba a la madre de la víctima con la promesa de sacarla de una enfermedad.

La agencia estatal de investigaciones dio a conocer que Luis Ángel 'N' de 37 años y Marisol 'N' de 20 años de edad, la pareja detenida por la muerte de la menor de 11 meses de vida, ya fue vinculada a proceso por los delitos de feminicidio y trata de personas.

Ambos, a quienes dejaban a cargo de la menor para cuidarla mientras su mamá trabajaba, ya se encuentran internados en un penal del estado de Nuevo León. Los sospechosos son investigados por trata de personas en modalidad de trabajos o servicios forzados, ya que presuntamente cobraban directamente el dinero que la madre de familia ganaba en sus trabajo.

El juez estima impone medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en correspondientes Centros de Reinserción Social Estatales y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.

A Luis Ángel 'N' y Marisol 'N' se les giró la orden de aprehensión el pasado 22 de septiembre de 2026, ejercida por detectives del Grupo de de Investigación de Feminicidios por los delitos perpetrados en una casa en el municipio de General Zuazua. Las indagatorias apuntan a que la menor perdió la vida luego de los golpes que le ocasionaron.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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