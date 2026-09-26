Accidentes

Muere Hombre tras Incendiarse su Vehículo en Tramo Zaragoza-Acuña

Una mujer resultó gravemente lesionada y fue trasladada al Hospital General de Allende

Muere Hombre tras Incendiarse su Vehículo en Carretera 29 en Zaragoza, CoahuilaUn hombre murió luego de que se incendiara su vehículo tras chocar contra un árbol. Foto: N+

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