Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de que la unidad que conducía se incendiara sobre la carretera federal 29, en el tramo Acuña-Zaragoza, a la altura del río San Rodrigo.

De acuerdo con información del Mando Coordinado de Zaragoza, Coahuila, el accidente ocurrió cuando el conductor salió del camino y posteriormente se impactó contra un árbol. Debido al choque, el vehículo comenzó a incendiarse hasta quedar completamente consumido por el fuego.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales al interior de la unidad. En tanto, una mujer que viajaba como acompañante resultó gravemente lesionada, por lo que fue trasladada al Hospital General de Allende para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconocen los datos generales de las personas involucradas en el accidente. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las posibles causas del percance.

Personal de Servicios Periciales se encargará de realizar las diligencias correspondientes y se espera que los resultados de la necropsia y de los peritajes en materia de tránsito terrestre permitan aportar mayor información sobre el accidente.