Salud

Aviso por Medicamento Robado en México; Gobierno También Alerta por Producto Adulterado

La Cofepris pide a la población no adquirir ni consumir las medicinas por las que lanzó la advertencia

MedicamentosMedicamentos. Foto: Reuters | Archivo

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¡Atención! Cofepris alerta sobre el robo de Dapagliflozina de AstraZeneca y la adulteración de Argliptin-D. No compres ni consumas estos medicamentos. Infórmate y protege tu salud.

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