Aviso por Medicamento Robado en México; Gobierno También Alerta por Producto Adulterado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una serie de alertas por el robo de un medicamento de la farmacéutica AstraZeneca, por la adulteración del medicamento Argliptin-D y el retiro voluntario de APOZEMIA XRMR.

Sobre el robo del medicamento de AstraZeneca, la Cofepris señaló que se trata de tabletas a granel de Dapagliflozina, fabricadas y comercializadas en México.

La alerta sanitaria tiene como objetivo que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir Dapagliflozina de los siguientes lotes: AF3183, AF3187, AF3200, AF3206 y BEG036.

Comprar medicamentos robados en vía pública, plataformas de comercio electrónico, páginas de internet o redes sociales representa “un riesgo para la salud, debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, lo que compromete su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad”, advirtió la Cofepris.

Además, la Cofepris alertó por la adulteración de Argliptin-D 50 mg/850 mg, medicamento que contiene sitagliptina y metformina, en la presentación con 28 tabletas, del lote LC89738, con fecha de caducidad de febrero de 2027.

La Cofepris detectó la adulteración del producto luego de acciones de vigilancia realizadas en la empresa Mexar Pharma, en la Ciudad de México (CDMX).

Aseguró que el consumo de medicamentos adulterados es un “riesgo para la salud, puesto que se desconoce su composición, las condiciones de almacenamiento y transporte a las que fueron sometidos, así como su exposición a factores ambientales como temperatura, clima, entre otras”.

La autoridad sanitaria también informó a la población que la empresa Protein retiró del mercado, de forma voluntaria, el medicamento APOZEMIA XRMR de 500 mg, que contiene metformina, en la presentación de 60 comprimidos, con número de lote 1108G24A.

La Cofepris recomendó no consumir dicho medicamento y en caso de contar con él, “suspender su administración, acudir con su médico tratante, quien le proporcionará el tratamiento a seguir”.

RMT