Localizan Sin Vida a la Madre de los Menores Arrastrados por el Arroyo en Talpa

El cuerpo sin vida de una mujer, quien sería la madre de los dos menores que fueron arrastrados por la corriente tras el desbordamiento del río Santa Elena, fue localizado por elementos de Protección Civil en el municipio de Talpa de Allende.

La mujer formaba parte de una familia de cuatro integrantes que se encontraba dentro de su vivienda en la comunidad de La Cuesta, cuando el inmueble colapsó debido a la fuerza del agua provocada por las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana. Tras el incidente, los cuatro integrantes de la familia fueron reportados como desaparecidos.

Durante las primeras horas de búsqueda, elementos de Bomberos de Jalisco localizaron los cuerpos de los dos menores, de 3 y 12 años, aproximadamente a 700 metros del sitio donde se encontraba su vivienda. Los trabajos de búsqueda continuaron para tratar de localizar a los padres.

Horas más tarde, Protección Civil del Estado informó sobre la localización del cuerpo de la mujer, quien sería la madre de los niños. De acuerdo con el reporte proporcionado por las autoridades, fue encontrada sin vida a unos 60 kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente.

Con este hallazgo, únicamente permanece desaparecido el padre de los menores, por lo que continúan los operativos de búsqueda en la zona. Autoridades estatales y municipales también mantienen recorridos preventivos para evaluar las condiciones de riesgo en La Cuesta y otras comunidades cercanas.

El desbordamiento del río Santa Elena también provocó afectaciones en la carretera 555, en el tramo Talpa de Allende-Tomatlán, donde se registraron derrumbes y deslaves que afectaron la circulación durante varias horas.