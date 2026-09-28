Accidentes

Localizan Sin Vida a la Madre de los Menores Arrastrados por el Arroyo en Talpa

Protección Civil continúa la búsqueda del padre de familia tras el desbordamiento del río Santa Elena

Localizan a la madre de los dos menores que fueron arrastrados por la corriente en Talpa.Localizan a la madre de los dos menores que fueron arrastrados por la corriente en Talpa. Foto: Protección Civil Talpa

Destacado

La búsqueda continúa en La Cuesta para localizar al padre de los menores, quien permanece desaparecido

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+