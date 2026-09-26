Las Plantas No Limpian el Aire de tu Casa, pero Sí Tienen Estos Beneficios

En 1989, un investigador de la NASA publicó un estudio pionero donde afirmaba que algunas plantas de interior podían purificar el aire de nuestras casas. ¿Qué tan ciertas son sus afirmaciones a casi cuarenta años de distancia? ¿Y cuáles son los verdaderos beneficios de tener plantas?

El estudio liderado por Bill Wolverton probó la eficacia de varias plantas comunes para retirar contaminantes del aire. Los resultados sorprendieron por igual a los aficionados a la jardinería y a los científicos ambientales.

Aquella investigación inauguró una nueva forma de entender cómo influye la naturaleza en nuestros espacios, pero muchas de sus conclusiones han sido sobredimensionadas. Bambús, ficus, crisantemos y lenguas de suegra: estas eran algunas de las plantas que fueron puestas a prueba en el laboratorio. Se probó cómo respondían a la presencia de contaminantes como el tricloroetileno, un solvente industrial, o el benceno.

Esta última molécula con forma de anillo es de una importancia extrema, pues es la base de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Su nombre puede ser intimidante, pero lo que debemos saber es que estas partículas, que suelen ser el resultado de combustiones incompletas, son cancerígenas. Cuando alguien consume carne quemada o cuando fuma, introduce estas partículas que se forman de la unión de varios anillos de benceno.

Muchas de las plantas que tenemos en nuestras casas y departamentos demostraron en aquel estudio que podían absorber estas sustancias del aire. Pero hay un pequeño problema: la investigación fue hecha en cámaras selladas, con altas concentraciones de los contaminantes. Nuestras casas no tienen nada en común con estos ambientes.

Los resultados de este estudio, aunque pionero, han sido sobredimensionados a lo largo de las décadas. Al respecto, el científico Pedram Vousoughi, de la Universidad de Limerick, escribió en The Conversation:

“No es que estos estudios tempranos estén mal. Es que sus resultados han sido extendidos a los ambientes cotidianos, donde la física del aire es muy distinta”.

Lo que sí hacen las plantas es regular la humedad del ambiente, lo cual no es poca cosa. Su otra contribución importante es mental: la presencia de plantas reduce el estrés. Por si fuera poco, las plantas también ayudan a regular la temperatura.

Con estos tres beneficios es más que suficiente para llenar nuestros espacios de clorofila. Eso sí: Pedram Vousoughi advierte que las plantas necesitan cuidados. Una maceta que se riega en exceso puede contribuir a la presencia de moho y dar más problemas que beneficios.

Si quieres reducir la contaminación en tus espacios, es preferible que abras las ventanas, permitas la ventilación natural y, cuando cierres, uses un filtro de aire. Debes saber que ninguna máquina elimina todos los contaminantes. Algunos contaminantes, como el radón (ese gas radiactivo que liberan la piedra volcánica y el granito), solo se van si abres puertas y ventanas.