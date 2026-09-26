Salud

Las Plantas No Limpian el Aire de tu Casa, pero Sí Tienen Estos Beneficios

Se ha vuelto creencia popular que las plantas pueden limpiar los contaminantes de tu casa; te explicamos cómo surgió esta idea

Plantas de interiores¿Cuáles son los beneficios reales de tener plantas en tu casa? Foto: Pexels

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