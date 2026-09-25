Salud

Flor de Jamaica: Beneficios para la Digestión por Alto Contenido en Fibra

El cáliz concentra compuestos bioactivos que pueden favorecer el tránsito intestinal y la actividad de la microbiota

Un hombre en revisión médicaUn hombre en revisión médica. Foto: Cuartoscuro

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