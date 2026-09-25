Flor de Jamaica: Beneficios para la Digestión por Alto Contenido en Fibra

La flor de jamaica suele consumirse en México como una bebida de sabor ácido y refrescante, pero sus cálices de la Hibiscus sabdariffa también contienen fibra dietética y diversos compuestos bioactivos.

Existe una diferencia entre comer el cáliz de jamaica y beber solamente su infusión: una parte considerable de la fibra permanece en el material vegetal después de preparar la bebida. Por ello, el consumo del cáliz completo puede aportar más fibra que el agua de jamaica filtrada.

Beneficios de la flor de jamaica para la digestión

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, la fibra insoluble puede favorecer el movimiento intestinal y contribuir al volumen de las heces y favorecer el tránsito intestinal.

En ese sentido, especificó que también contiene "propiedades antibacterianas, diuréticas, reductoras del estrés, protectoras del hígado y su contribución a la pérdida de peso".

La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) precisó que una parte de la fibra de la jamaica es soluble y puede llegar al colon, donde sirve como sustrato para las bacterias intestinales. Durante este proceso de fermentación se generan sustancias que participan en diferentes funciones del organismo, por lo que la fibra de esta planta tiene potencial para contribuir a un ambiente intestinal favorable.

Además de fibra, la flor de jamaica contiene polifenoles y antocianinas. Algunos de estos pueden ser transformados por la microbiota en otros metabolitos.

Considera que cuando se consume el cáliz de jamaica, ya sea después de cocinarlo o incorporándolo a diferentes preparaciones, se ingiere una mayor cantidad de la matriz vegetal y, por lo tanto, de la fibra que contiene.

En cambio, al preparar una infusión o decocción y desechar los cálices, solamente una fracción de la fibra y de los compuestos presentes en la planta pasa al líquido.

FBPT