Seguridad

Detienen a Sicario de ‘Los Malcriados’ en CDMX: Lo Acusan por Feminicidio

José Mario ‘N’, alias ‘El Mayus’, fue detenido durante una riña con otra hombre en la calzada De las Águilas

José Mario ‘N’, alias ‘El Mayus’José Mario ‘N’, alias ‘El Mayus’, sicario del grupo delictivo "Los Malcriados". Foto: SSC

Destacado

José Mario 'N', alias 'El Mayus', presunto sicario de 'Los Malcriados', es detenido en CDMX. Acusado de feminicidio y posesión de arma y droga. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+