Detienen a Sicario de ‘Los Malcriados’ en CDMX: Lo Acusan por Feminicidio

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a José Mario ‘N’, alias ‘El Mayus’, presunto sicario del grupo delictivo 'Los Malcriados', vinculado a la venta y distribución de droga en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cabe destacar que ‘El Mayus’, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de feminicidio, por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2025, en el que una mujer de 31 años de edad perdió la vida tras una agresión directa con disparos de arma de fuego en las calles Tarango y Andador 9, de la colonia Las Águilas.

Los oficiales fueron informados que en la calzada De las Águilas, en la colonia Primera Sección de Las Águilas, derivado de un percance vial en dos personas se enfrascaron en una riña.

Al llegar, uno de los involucrados señaló al otro de agredirlo verbalmente y portar una pistola por lo que realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron:

Un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles.

20 bolsitas de plástico con una hierba verde similar a la marihuana.

Ante estos hechos, José Mario ‘N’, alias ‘El Mayus’, fue detenido, y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Con información de N+

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