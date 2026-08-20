Política

Sheinbaum Explica Motivo del Retraso del Traslado a México de Fernando Farías Laguna

El contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 20 de agosto 2026Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera del 20 de agosto 2026. Foto: EFE

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Claudia Sheinbaum explica el retraso en el traslado de Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal. La FGR asegura que su llegada a México no está en duda. Conoce los detalles.

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