Sheinbaum Explica Motivo del Retraso del Traslado a México de Fernando Farías Laguna

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó el motivo por el que se retrasó el traslado a México de Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), detenido en Argentina y acusado de presuntamente participar en una red de huachicol fiscal en las aduanas.

En la conferencia mañanera de hoy, 20 de agosto de 2026, la mandataria dijo que Farías Laguna “solicitó un asunto jurídico, en Argentina, y que por eso se retrasó la llegada a México”.

La presidenta mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar, “con todo detalle”, el caso del traslado del contralmirante de la Semar, para así evitar la violación de “algún asunto procedimental”.

Los representantes de Ernestina Godoy, fiscal general de la República, que asistieron hoy a la reunión del Gabinete, “nos dijeron que no está en duda su traslado”, señaló Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la defensa del excontralmirante aseguró, el 18 de agosto de 2026, que no existe constancia jurídica de que se haya concedido la extradición "ni de que su traslado a México sea inminente”, después de que se anunció que llegaría a nuestro país.

El equipo legal de Fernando Farías Laguna señaló que el inicio del juicio de extradición está programado para el 27 de agosto de 2026.