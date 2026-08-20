Sheinbaum Podría Ofrecer Cargo Federal a Mónica Soto tras Salida del TEPJF

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que podría ofrecer un cargo federal a Mónica Aralí Soto Fregoso, tras su renuncia como ministra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la conferencia mañanera de este jueves, la mandataria mencionó que Mónica Soto tomó la decisión de retirarse del TEPJF y que "está en su derecho".

Sheinbaum Pardo consideró que Soto Fregoso "es una mujer con experiencia, muy profesional” y agregó que “hizo un buen trabajo al frente del Tribunal”.

Cuestionada sobre si ofrecería un cargo federal a Mónica Soto, la presidenta respondió que “podría ser”, sin embargo, apuntó que no lo tiene contemplado en este momento.

El 17 de agosto de 2026, en la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, donde estuvieron presentes los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz, la magistrada Mónica Soto informó su decisión de renunciar a su cargo, luego de 30 años de trayectoria.

Mónica Soto dijo que su renuncia tendrá efecto a partir del 31 de agosto de 2026 y reveló que volverá a Baja California Sur, su estado natal.

El 20 de octubre de 2016, el Senado de la República eligió a Mónica Aralí Soto Fregoso como magistrada de la Sala Superior del TEPJF, para un periodo de 9 años, que terminaría el 31 de octubre de 2025; sin embargo, se extendió hasta 2028 por la reforma constitucional.

Ahora, la Sala Superior del TEPJF queda con 5 de los 7 magistrados que la deberían conformar, luego de las renuncias de Janine Otalora Malassis y Mónica Soto.

La mandataria apuntó que la reforma al Poder Judicial establece que los magistrados deben ser electos, por lo que hay que esperar a la elección de 2028 para que el TEPJF esté completo.