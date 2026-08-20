Política

Sheinbaum Podría Ofrecer Cargo Federal a Mónica Soto tras Salida del TEPJF

Mónica Soto renunció como magistrada de la Sala Superior del TEPJF, luego de 30 años de trayectoria

Mónica Soto renuncia como magistrada del TEPJFMónica Soto renuncia como magistrada del TEPJF. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Mónica Soto deja el TEPJF después de 30 años. Sheinbaum podría ofrecerle un nuevo cargo federal.

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