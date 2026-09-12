Política

Ocho de Cada 10 Mujeres Migrantes Fueron Víctimas de algún Delito a su Paso por México

Más de la mitad de las mujeres migrantes no denuncian las violencias vividas por falta de información y miedo a las represalias

Mujer migrante en ZacatecasMujeres migrantes viven violencias al cruzar México. Foto: Cuartoscuro

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