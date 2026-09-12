Seguridad

Semefo Jalisco Resguarda Más de 7 Mil Restos Óseos; Podrían Ser de 700 Personas

Los fragmentos podrían corresponder a un aproximado de 700 personas fallecidas; el rezago está relacionado con las dificultades para lograr su identificación

IJCFResguardan más de 7 mil restos óseos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Foto: N+

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Semefo Jalisco resguarda alrededor de 7,600 fragmentos óseos de 700 personas. La identificación se complica por falta de perfiles genéticos familiares

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