Detienen a Mujer en Posesión de un Arma de Fuego en la Ciudad de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que obtuvo sentencia condenatoria contra Nayeli ‘N’, por acreditar ante un juez, su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, inició la investigación, tras la puesta a disposición, por parte de elementos de la Policía Estatal, de la hoy sentenciada, a quien los elementos policiales detuvieron en las inmediaciones de la colonia 10 de Mayo, en la ciudad de Puebla, en donde le aseguraron un arma de fuego abastecida con siete cartuchos útiles.

El agente del Ministerio Público Federal integró las pruebas que, el juez consideró para dictar la sentencia de cuatro años de prisión y el pago de 80 días de multa, contra la mujer, en los términos solicitados por la FGR.

Este mismo día la FGR obtuvo sentencia condenatoria contra Juan ‘N’, por su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras ser detenido por elementos de la Policía Estatal con un arma de fuego, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que inició las investigaciones correspondientes.

El agente del Ministerio Público Federal acreditó ante el juez conocedor de la causa penal que, en el municipio de Atlixco, los policías observaron que de la bolsa del overol de Juan 'N' sobresalía lo que parecía ser la empuñadura de un arma, por lo que hicieron una revisión, en la que aseguraron el arma y detuvieron al acusado.

Derivado de la secuela procesal y de la obtención de los datos de prueba idóneos la agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo sentencia de cuatro años de prisión, así como el pago de una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), contra el hoy sentenciado.

Con información de N+

GMAZ