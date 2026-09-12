Seguridad

Detienen a Mujer en Posesión de un Arma de Fuego en la Ciudad de Puebla

Nayeli 'N' no contaba con la licencia para portar la pistola, por lo que fue arrestada en la colonia 10 de Mayo de la capital poblana

Sentenciada Mujer Nayeli N Posesión Ilícita Arma de Fuego Colonia 10 de Mayo PueblaDetienen a Mujer Armada en la Colonia 10 de Mayo de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Nayeli 'N' y Juan 'N' condenados por portar armas de uso exclusivo militar en Puebla y Atlixco. Conoce los detalles de sus sentencias.

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