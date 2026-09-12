Localizan 3 Presuntos Campamentos del Crimen Organizado en Mezquitic, Jalisco

Un sobrevuelo con drones, reforzado con recorridos en tierra, permitió localizar al menos tres campamentos que presuntamente eran utilizados por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Mezquitic, Jalisco.

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó el desmantelamiento de estos puntos, ubicados en una zona serrana de difícil acceso.

Las labores de inteligencia fueron realizadas por la dependencia estatal en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisaría Municipal de Mezquitic.

Tras una revisión de los puntos, los agentes localizaron diversos indicios que apuntan al presunto uso de los campamentos por integrantes de la delincuencia organizada.

Juan Pablo Hernández explicó que estos sitios posiblemente eran utilizados para vigilar los movimientos de las corporaciones de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Seguramente los utilizaban para estar observando los movimientos por parte de los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas de igual manera y lo que estamos haciendo ahora es acercarnos lo más que se pueda a través de esta zona serrana, hay puntos de difícil acceso donde solo se puede entrar caminando", informó Hernández.

Entre los indicios localizados se encontraron ropa táctica, alimentos y materiales que podrían utilizarse para improvisar refugios.

Mezquitic se localiza en la región Norte de Jalisco y se encuentra a aproximadamente 174 kilómetros de Guadalajara. Es, además, uno de los municipios con mayor extensión territorial del estado.

El municipio se ubica en una zona de confluencia entre Jalisco, Nayarit y Zacatecas. De acuerdo con las autoridades, distintas zonas serranas de estas entidades han registrado presencia de grupos delictivos durante años.

Las autoridades también señalaron que estas células se han desplazado hacia caminos que comunican con comunidades como San Andrés Cohamiata, así como zonas cercanas a El Carrizal y Las Tapias, consideradas de difícil acceso.

El secretario de Seguridad estatal señaló que los trabajos de vigilancia en la zona continúan mediante el uso de tecnología y recorridos de personal en tierra.