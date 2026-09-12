Seguridad

Localizan 3 Presuntos Campamentos del Crimen Organizado en Mezquitic, Jalisco

Un operativo con drones y personal en tierra permitió ubicar los puntos en la zona serrana de este municipio, en los límites con Nayarit

Patrulla de JaliscoLas autoridades localizaron 3 presuntos campamentos del crimen organizado en Mezquitic, Jalisco. Foto: N+

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Drones y operativos en tierra desmantelan 3 campamentos del crimen organizado en Mezquitic, Jalisco

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