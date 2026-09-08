Muere Migrante por Presunto Golpe de Calor en Piedras Negras, Coahuila

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento del fallecimiento de un migrante de origen hondureño, identificado como Brayan Ramos, de 20 años, quien permanecía internado en el Hospital General Salvador Chavarría.

De acuerdo con el reporte proporcionado por personal médico a las autoridades, el joven ingresó al nosocomio durante la noche del lunes 7 de septiembre, luego de presentar complicaciones de salud aparentemente relacionadas con un golpe de calor.

Durante las primeras horas del martes, el estado de salud del joven se agravó y finalmente perdió la vida, pese a la atención médica que recibió en el hospital.

Elementos de la Fiscalía acudieron al nosocomio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, se iniciaron las investigaciones para establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar las circunstancias en las que se presentó el deterioro de su estado de salud.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre los síntomas de un golpe de calor se encuentran el mareo, sudoración excesiva, aceleración del ritmo cardíaco y dolor de cabeza. Los menores de 6 años y las personas de la tercera edad se encuentran entre los grupos más vulnerables ante esta condición.



La institución informó que, si una persona sufre un golpe de calor, es importante trasladarla a un lugar fresco e intentar bajarle la temperatura con una tela húmeda.